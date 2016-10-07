“تحالف واشنطن” يعتدي على البنى التحتية في دير الزور

قام طيران “التحالف” بقيادة الولايات المتحدة بشن عدوانه على البنى التحتية في سورية حيث شن غارة اليوم على جسر السياسية في مدينة دير الزور.

وبحسب وكالة “سانا” التي ذكرت أن غارات طائرات “التحالف” أسفرت عن تدمير جسر السياسية شمال المدينة وهو أكبر جسر فيها ويربطها بمنطقة الجزيرة السورية شمالا.

وبذلك يكون عدد الجسور التي دمرها طيران “التحالف” المزعوم في محافظة دير الزور قد وصل إلى ثمانية وكان آخرهما جسر الشيحان قرب بلدة الصالحين بريف البوكمال وجسر الطريف بالريف الغربي الممتد بين محافظتي دير الزور والرقة في حين دمر في 27 من شهر أيلول جسر العشارة الواصل بين ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي وجسر الميادين ما تسبب بتقطيع أوصال ريف دير الزور على ضفتي الفرات.

وسبق ل”التحالف الدولي” الذى يدعي محاربته تنظيم “داعش” منذ آب عام 2014 أن دمر محطتي كهرباء في منطقة الرضوانية ومحطات ضخ المياه في منطقة الخفسة شرق حلب كما ارتكب مجازر عديدة في ريف حلب الشمالي راح ضحيتها مئات المدنيين السوريين.