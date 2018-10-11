تحت أي طائلة.. الهند متمسكة بالتعاون العسكري مع روسيا

بعد إبرام صفقة “إس-400” مع روسيا مؤخرا بقيمة أكثر من خمسة مليارات دولار، تدرك الهند جيدا احتمال تعرّضها لعقوبات الولايات المتحدة، وتؤكد تمسكها بالتعاون مع موسكو تحت أي طائلة.

وعلّق مصدر مطلع في القطاع الصناعي الدفاعي الهندي على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، والذي أعلن فيه أن واشنطن سترد في القريب العاجل على شراء الهند للصواريخ الروسية.

وقال المصدر الهندي في حديث لوكالة “نوفوستي”: يكفي النظر إلى العقود الضخمة طويلة الأمد التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للهند مؤخرا، ليدرك المرء أن أحدا من الطرفين لا يعتزم التخلي عن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبينها الدفاعي”.