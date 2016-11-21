تحت عنوان «للكلمة.. للإنسانية.. للحياة» احتفالية بيوم الثقافة الأربعاء القادم

تحت عنوان “للكلمة.. للإنسانية.. للحياة” تطلق وزارة الثقافة احتفاليتها بـ”يوم الثقافة”عند السادسة من مساء الأربعاء المقبل، وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون ويرافقها مجموعة فعاليات في معظم المحافظات والتي تستمر لغاية 29 الشهر الحالي.

وتتضمن احتفالية الوزارة العديد من الفعاليات الثقافية تبدأ بافتتاح خمسة معارض للآلات السينمائية النادرة والفنون التشكيلية والصور الضوئية ومعرض وثائقي من التراث ومعرض للهيئة العامة السورية للكتاب، إضافة إلى أمسية موسيقية لأوركسترا دمشق وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون.

وفي درعا تقيم كل من فرقة “إزرع” و”سنابل” للفنون الشعبية حفلا على مسرح مديرية الثقافة وفي السويداء تقدم فرقة “الشهرزاد” للفنون الشعبية عرضا على مسرح مديرية الثقافة ويعرض على مسرح المركز الثقافي بالقامشلي مسرحية ” سوناتا الانتظار” وفي المركز الثقافي بالحسكة مسرحية “وجها لوجه” وعلى مسرح طرطوس القومي مسرحية “سوريالي”.

وتنطلق في اليوم الثاني الاحتفالية الرابعة لليوم الوطني للتشجيع على القراءة وذلك على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون ومعرض للهيئة العامة السورية للكتاب في مكتبة الأسد، إضافة إلى عرض مسرحية “حكايتنا” بمسرح العرائس بدمشق وعرض مسرحية “الأرض لنا” بمجمع دمر الثقافي في حين يعرض فيلما “سوريون” لباسل الخطيب و”بانتظار الخريف” لجود سعيد في المركز الثقافي بحمص، وكندي دمر بدمشق وكندي طرطوس وسينما بلانيت السويداء.

ويعرض فيلما “فانية وتتبدد ” لنجدة انزور و”العاشق” لعبد اللطيف عبد الحميد في اليوم الثالث للاحتفالية في المركز الثقافي بحمص وكندي دمر بدمشق وكندي طرطوس وسينما بلانيت السويداء.

وفي اليوم الرابع تحيي الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو عدنان فتح الله على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون في حين يعرض فيلما “الرابعة بتوقيت الفردوس” لمحمد عبد العزيز و”أنا وأنت وأمي وأبي” لعبد اللطيف عبد الحميد في المركز الثقافي بحمص وكندي دمر بدمشق وكندي طرطوس وسينما بلانيت السويداء، أما المركز الثقافي في اللاذقية فيعرض فيلمي “بانتظار الخريف” و”سوريون”.

وتنطلق في اليوم الخامس للاحتفالية فعاليات معرض الخريف السنوي للفنون التشكيلية في خان أسعد باشا وندوة فكرية بعنوان “منبع الفكر الإرهابي وأسباب انتشاره” على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق ويعرض فيلما “فانية وتتبدد” و”العاشق” بالمركز الثقافي باللاذقية وفي حلب يقام حفل بيت الفنون للتراث على مسرح نقابة الفنانين في حين يفتتح في حمص مهرجان حمص المسرحي على مسرح دار الثقافة وفي الحسكة ينطلق مشروع مهارات الحياة والدعم النفسي بمديرية الثقافة.

وتقام في اليوم السادس ندوة فكرية بعنوان “مرتكزات المواجهة الثقافية” وذلك على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون في حين تقيم الفرقة السيمفونية الوطنية السورية على مسرح الأوبرا حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان أما المركز الثقافي باللاذقية فيعرض فيلمي “الرابعة بتوقيت الفردوس” و”أنا وأنت وأمي وأبي”.

وتختتم فعاليات الاحتفالية بعرض مسرحية ” غاندي” والتي تستمر حتى الـ14 من الشهر المقبل على مسرح الحمراء بدمشق في حين يعرض الفيلم السوري “رد القضاء” حصار سجن حلب المركزي للمخرج نجدة أنزور يوميا بدار الأسد للثقافة والفنون ” قاعة الدراما” وفي سينما كندي دمر ابتداء من 1 إلى 30 الشهر المقبل بواقع حفلتين يوميا.