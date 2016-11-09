تحت شعار «ليس رئيسنا».. مظاهرات ضد ترامب في أوكلاند الأمريكية

رغم وعد ترامب بأن يكون رئيساً للأمريكيين كلهم إلا أنه قسم الشعب الأمريكي إلى نصفين تقريبا، النصف الأول يحتفل بفوزه والنصف الآخر تعلو وجهه علامات الحزن والخيبة.

فقد بدأت في أوكلاند (ولاية كاليفورنيا) هناك مظاهرات وأعمال شغب تعبيرا عن رفض بعض سكانها للرئيس الجديد.

خرج حوالي 50 شخصاً إلى الشوارع معبرين عن رفضهم للرئيس الجديد دونالد ترامب وقاموا بأعمال شغب وحرق حاويات القمامة، وكانوا يهتفون: «شوارعنا»، «ليس رئيسنا»، وأصيب شخص واحد على الأقل حسب ما نقل موقع جريدة «كومسومولسكايا برافدا».

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمظاهرات مناصري هيلاري كلينتون ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.