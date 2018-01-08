تحديد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة في شهر آذار القادم.

وذكرت الهيئة وفق ما نقل موقع الأهرام إن الانتخابات الرئاسية ستجري أيام الـ16 والـ17 والـ18 من آذار القادم في الخارج وفي الـ26 والـ27 والـ28 من الشهر نفسه في الداخل مشيرة إلى أن جولة الإعادة بالخارج ستجري أيام الـ19 والـ20 والـ21 من نيسان المقبل وبالداخل في الـ24 والـ25 والـ26 من نيسان.

وحددت الهيئة الفترة من الـ20 من كانون الثاني الجاري وحتى الـ29 منه لفتح باب الترشح للانتخابات مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات في الأول من آيار القادم.

يذكر أن المادة 140 من الدستور المصري تنص على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يوما على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.