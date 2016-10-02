تحديد شروط امتحان نيل شهادة محاسب قانوني

ناقش مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان التطور الحاصل في مجال النظم والمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة على المستوى الدولي وآلية حسن تطبيقها في سورية، وإمكانية إلزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية والتدقيق الدولية.

وخلال الاجتماع الأول للمجلس أمس حددت شروط التقدم والوثائق المطلوبة للراغبين بالتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني والمقرر إجراؤه في النصف الثاني من كانون الأول المقبل، حيث تم تحديد فترة تقديم الطلبات من الرابع من الشهر الجاري حتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته وفق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق رقم 33 لعام 2009.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة تشكيل لجنة علمية مهنية مهمتها دراسة المعايير المحاسبية والتقارير المالية الدولية في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية.