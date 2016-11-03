تحديد مكان تسجيل خطاب البغدادي الداعي لغزو تركيا وشن هجمات في السعودية

قال مصدر أمني في نينوى إن خطاب الإرهابي المسمى أبو بكر البغدادي الذي بث فجر اليوم الخميس، أعد وسجل على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن زعيم تنظيم “داعش” الارهابي غادر المحافظة قبل بدء عملية الموصل.

وأوضح المصدر، في حديث لقناة “السومرية نيوز” العراقية، الخميس 3 تشرين الثاني، إن “المعلومات الاستخبارية المتوفرة عن التسجيل الصوتي الذي بثه زعيم تنظيم “داعش” الارهابي أبو بكر البغدادي أعد وسجل وبث من على الحدود العراقية السورية”، مشيرا إلى أن “البغدادي ينشط ويتحرك في مسارات محددة بين العراق وسورية، وهذه المناطق صحراوية وعملية التنقل فيها سهلة وغير خاضعة لأية رقابة جوية أو أرضية”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “التسجيل الصوتي أعد من قبل فريق تقني تابع للتنظيم ويشرف عليه مجموعة من نخبة التنظيم العاملين في مجال المؤثرات الصوتية، وسجل قبل أكثر من أسبوعين بالتزامن مع عمليات تحرير نينوى”.

كما بين المصدر أن “البغدادي حاول بث الحماسة والقوة في صفوف عناصر التنظيم الذين باتوا يتركون جبهات القتال ويفرون أمام تقدم قطعات القوات المشتركة في جميع المحاور”.

وتحدث عن وجود “معلومات دقيقة تؤكد عدم تواجد البغدادي في نينوى وأنه خرج قبل وصول القوات المشتركة للشروع بتحرير المحافظة، وهو يتحرك على الحدود العراقية السورية من اتجاه منطقة البعاج ومنها الى سورية”.

ولفت إلى أن “ظهور التسجيل الصوتي للبغدادي في هذا اليوم بالذات سببه اقتراب قوات الجيش ومكافحة الإرهاب من تحرير الساحل الأيمن ومنها إلى الأيسر، ويحاول استلهام مشاعر عناصره المنكسرة”، موضحا أن “عددا من أحياء الساحل الأيمن شهدت اليوم ظهور عناصر التنظيم الإرهابي وهم يرفعون أعلام التنظيم ويرفعون أصواتهم عاليا بعدد من شعارات التنظيم”.

يذكر أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي دعا، في خطاب صوتي، فجر اليوم الخميس، أنصاره إلى “غزو” تركيا، وطالب بـ”شن هجمات” في السعودية، فيما أكد أن “الخلافة لم تتعثر” على حد زعمه.