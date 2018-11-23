تحديد موعد الانتخابات لملء المقعد التشريعي الشاغر عن حماة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 349 لعام 2018 القاضي بتحديد الـ 22 من كانون الأول للعام الجاري موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حماة عن القطاع ب، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014، يرسم ما يلي:

المادة (1): يحدد يوم السبت الواقع في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول لعام ثمانية عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حماة عن القطاع ب.

المادة (2): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-3-1440 هجري

الموافق لـ 21-11-2018 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشــــــــــار الأســـــــــــد