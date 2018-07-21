تحديد موعد انتخابات الإدارة المحلية

حدد الاجتماع الخاص بالتحضيرات لانتخابات مجالس الإدارة المحلية المقررة في 16 أيلول القادم موعد بدء استقبال طلبات الترشيح لخوض هذه الانتخابات اعتبارا من يوم الخميس 26 تموز 2018 عند الساعة الثامنة صباحا ولمدة سبعة أيام متواصلة بما فيها أيام العطل وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.

وتجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل من اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان القضائية الفرعية بالمحافظات.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بحضور المحافظين تكليف المحافظين المتابعة والتنسيق مع رؤساء اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح القضائية لتحديد نطاق عمل كل لجنة ترشيح ومقرها وتأمين كل مستلزماتها وزيادة عدد لجان الترشيح بما يتوافق مع الدوائر الانتخابية والمناطق في كل محافظة وبما يحقق الانسيابية والسهولة للمرشحين لتقديم الطلبات والبت فيها من اللجنة القضائية الفرعية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية الاستخدام الفعال لوسائل الإعلام للتواصل مع جميع فئات المجتمع وتوضيح دور المواطن في انجاح الانتخابات عبر ممارسة الحق الانتخابي ترشحا وانتخابا واختيار الأكفأ من الخبرات الوطنية والأكثر قدرة من المرشحين ليكون قائدا إداريا ناجحا في المرحلة القادمة التي تتطلب جهودا نوعية في شتى مجالات التنمية وخاصة على صعيد الوحدات الإدارية التي هي أساس التنمية الشاملة.

وبين المهندس خميس أن الوحدة الإدارية هي المرتكز الأساسي لتنفيذ خطة الدولة واحداث تنمية على الصعيد المحلي ما يحتم ضرورة أن تكون المجالس المحلية القادمة على قدر المسؤولية ولاسيما أن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وإعمار وبناء.

وقدم المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنجاح الانتخابات مبينا انه تم تشكيل لجنة مركزية للإشراف على تأمين مستلزمات الانتخابات وتحديد عدد الدوائر لمجالس المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة وكذلك مجالس المدن والبلدات والبلديات وفقا لعدد السكان إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد السجل الانتخابي العام.

حضر الاجتماع وزراء الداخلية والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والعدل والمحافظون والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومعاونو وزير الإدارة المحلية.