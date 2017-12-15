تحديد 18 اذار المقبل موعد الانتخابات الرئاسية الروسية

حدد مجلس الاتحاد الروسي في جلسته اليوم الجمعة تاريخ 18 مارس/آذار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وصوت أعضاء المجلس لصالح القرار بالإجماع.

وقال مدير اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس إن سريان مفعول القرار حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية سيتم بعد نشره رسميا في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويعني هذا القرار بداية رسمية للحملة الانتخابية في روسيا، عندما يحصل المرشحون على الحق في تسجيل أنفسهم وبدء حملاتهم الانتخابية.

وقد أعلن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، والصحفية والمقدمة كسينيا سوبتشاك، والعالم السياسي أندريه بوغدانوف، وأحد مؤسسي حركة “ناشي” بوريس ياكيمينكو، نيتهم الترشح لمنصب الرئاسة الروسية.

أما زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف فقال إن حزبه سيتخذ قرارا حول ترشيحه للرئاسة في القريب العاجل. ويخطط الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي لانتخاب مرشحه للرئاسة الروسية في مؤتمره في الـ20 من ديسبمر/كانون الأول الجاري.

ومن بين الذين أعلنوا نيتهم الترشح، الصحفية يكاتيرينا غوردون، ورئيس مؤسسة رجال الأعمال “أفانتي” رحمن يانسوكوف، وزعيمة حزب “حوار المرأة” إيلينا سيميريكوفا، ورجل الأعمال سيرغي بولونسكي، ومديرة لجنة الوالدين الوطنية إيرينا فولينيتس، وزعيم حركة “النهضة” ألكسندر تشوخليبوف، ومدير معهد علم الاجتماع السياسي فياتشيسلاف سميرنوف، والخبير في مجال علم النفس الاجتماعي ميخائيل كوزلوف.

المصدر: نوفوستي