تحذيرات من أزمة تهدد أمن الجيش البريطاني !!

وجه مسؤولون سابقون في الجيش البريطاني رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، طالبوا فيها بحل أزمة تمويل القوات المسلحة التي باتت تهدد أمن الجيش البريطاني.

صحيفة “تايمز” ذكرت أن العسكريين السابقين قالوا في رسالتهم إن سياسة ترشيد الانفاق باتت تنعكس سلبا على ضمان جهوزية القوات المسلحة، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في وقت يزداد فيه خطر اندلاع أعمال قتالية.

كما أكد العسكريون البريطانيون أنه من الضروري حل مثل هذه المسألة المتعلقة بالمجال الأمني.

العسكريون أرسلوا هذه الرسالة قبل لقاء رئيسة الوزراء المقرر اليوم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبيرغ، حيث من المتوقع أن تكون مسألة تمويل ميزانيات القوات المسلحة على رأس المحادثات.

هذا وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تحدث في آذار الماضي عن نية وزارة الدفاع خفض عدد القوات المسلحة بسبب عجز في ميزانية وزارة الدفاع.