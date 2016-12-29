تحذير.. آلام الكتف مؤشر للإصابة بأمراض القلب

حذرت دراسة أمريكية نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية من أن ألم الكتف قد يشير إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، فإذا كنت تواجه مشاكل في الكتف بشكل مستمر، قد يكون راجعا إلى وجود بعض العوامل كخطر الإصابة بأمراض القلب وليس الإجهاد البدني فقط.

وقال مؤلف الدراسة “Kurt Hegmann” أستاذ بكلية الطب من جامعة يوتا في الولايات المتحدة، إذا كان الشخص يعاني من مشاكل أوتار الكتف الدوارة، فيحتاج الشخص إلى إدارة عوامل خطر أمراض القلب، حيث تم فحص بيانات 1226 شخصا من الموظفين البارعين، ووجد الباحثون أن كل شخص من المشاركين في الدراسة معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع بالكولسترول والسكري واجه صعوبة وألم في الكتف.

تابع أنه في حالة السيطرة على ضغط الدم وغيرها من عوامل الإصابة بأمراض القلب يمكن أن تخفف من آلام الكتف، مضيفا أن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحصها أكثر أهمية من آلام الكتف التي يتم علاجها من خلال بعض الأدوية المسكنة وغيرها.

كما جاء في التقرير أن المشاركين في الدراسة الذين لديهم عوامل خطر بأمراض القلب أكثر عرضة لمشاكل آلام الكتف والمفاصل أكثر من 4.6 مرات عن غيرهم.