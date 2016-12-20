تحذير.. السجائر الإلكترونية تسبب أمراض اللثة وسرطان الفم

حذر فريق من العلماء الأمريكيين بجامعة كاليفورنيا، من تدخين السجائر الإلكترونية نظرا لأنها تمثل عبئا على صحة الفم، حيث تؤدي إلى أمراض اللثة الشديد وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم.

وقد أثارت الدراسة الجديدة العديد من المخاوف لاحتمال حدوث تلف في خلايا اللثة والفم من البخار الصادر عن أجهزة السجائر الإلكترونية.

وأظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 200 شخص، أن المواد المستخدمة لإعطاء السجائر الإلكترونية نكهة مميزة تسبب التهاب وتلف الأنسجة باللثة التي تغطي الأسنان.

ووجد العلماء أن دخان السجائر الإلكترونية يفرز المواد والجسيمات النانوية السامة التي يمكن أن تقتل الطبقة العليا من خلايا في الفم واللثة، وهذا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم.

جدير بالذكر أن فريق في جامعة “لافال” الكندية، وجد أن خلايا أنسجة اللثة تتحور عندما تتلامس مع بخار السجائر الإلكترونية.

وأخيرا، أظهرت دراسة أخرى من جامعة روشستر في نيويورك، أن النكهات الموجودة في السجائر الإلكترونية تؤدي إلى تلف الحمض النووي.