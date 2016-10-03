تحذير.. النسيان هو أحد أعراض الخرف

قد لا يرافق مرض الزهايمر ضياع سريع للذاكرة كما يعتقد الأطباء. ويمكن أن يتجلى المرض في أعراض أخرى مثل التغير السريع لتصرفات المريض أو المشاكل التي يواجهها أثناء التكلم.

وحذر باحثون في جامعة شمال-غرب الأمريكية من اللامبالاة إزاء هذه الأعراض أثناء تشخيص مرض الزهايمر.

وهناك أكثر من نوع لمرض الزهايمر، وتتوقف أعراضه على ماهية القسم من الدماغ الذي مسه المرض. لكن التشخيص يركز عادة على حالة الذاكرة. ولا يأخذ الأطباء عادة بالحسبان المرضى الذين احتفظوا بذاكرتهم.

وأشار الباحث روغالسكي بصورة خاصة إلى المرضى الذين ينمو لديهم مرض “الحبسة” بصفته نوعا نادرا من أنواع مرض الزهايمر. وتتعلق الحبسة بتضاؤل السيطرة على الكلام مع أن المرض لا يمس القدرة على التفكير.

قد يسبب مرض الزهايمر مرض الحبسة. ومن أجل التشخيص الصائب لهذا المرض استعان الباحثون بطريقة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني وهي التي مكنتهم من اكتشاف تراكم بروتين (بيتا أميلويد) في الدماغ.

وقال الباحث روغالسكي إن توفر هذا البروتين وليس مجموعة الأعراض هو الذي يدل على أن الحديث يدور حول الحبسة باعتبارها نوعا من أنواع مرض الزهايمر.