تحذير.. النوم المتأخر للأطفال يدمر ذاكرتهم ويؤثر على نموهم

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة زيوريخ السويسرية، أن الأطفال الذين ينامون في وقت متأخر من الليل ولم يحصلوا على قسط كاف من النوم هم أكثر عرضة لفقدان الذاكرة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقال العلماء منذ فترة طويلة إننا جميعا بحاجة إلى ثماني ساعات على الأقل من النوم حتى الكبار لمنع الضرر في مناطق الدماغ الأمامية، المسؤولة عن الذاكرة.

لكن الدراسة الجديدة التي أجريت بواسطة باحثين من مستشفى جامعة زيوريخ، أكدت الضرر المذهل الذي يلحق على كل أجزاء الدماغ المسئولة عن تطوير الطفل.

ووجد الباحثون أن حرمان الأطفال من النوم على وجه الخصوص، يسبب ضررا كبيراً لمناطق الدماغ الخلفية المسئولة عن الحركات المخطط لها، والمكان، والاهتمام.

وقال “سالومي كورث”، المؤلف الأول للدراسة الباحث في مستشفى جامعة زيوريخ، إن الآثار لن تكون مرئية على الفور ولكن لها تداعيات طويلة الأمد على الطفل. وأضاف “كورث” أن عملية النوم تؤثر على نضوج الدماغ للأطفال، لافتاً إلى أن هرمون النمو يفرزه الجسم في وقت النمو فقط.