تحذير..تناول الحليب بكثرة يسبب سرطان “الثدي”

أشارت دراسة نروجية إلى أن النساء اللواتي يتناولن 3 أكواب من هذا مشروب الحليب يومياً هن أكثر عرضة، بـ3 مرات، للإصابة بسرطان الثدي من أولئك اللواتي لا يستهلكن أكثر من كوب أو نصف الكوب منه.

كما ذكرت الدراسة أنه لا يتم تسجيل الإصابة بسرطان الثدي لدى المجتمعات التي تنخفض فيها نسبة استهلاك الحليب.

ولفتت إلى أن هرمونات الحليب ومكوناته تؤدي دوراً مهماً في نشوء السرطان.

وأضافت إلى وجود أسباب غذائية أخرى للإصابة بهذا المرض مثل تناول كميات قليلة من الخضر الطبيعية والأسماك والكثير من المعجنات والمعكرونة والسكريات المصنعة.