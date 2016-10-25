تحذير.. قلة النوم تغيّر الطباع

لا يحصل كثير من الناس على قسط كاف من النوم، لذا نحن بحاجة إلى إعادة فهم قيمة النوم وتقدير الفوائد المحققة لأدمغتنا بعد الحصول على نوم جيد.

فقد تعهد مذيع مشهور عام 1959 في نيويورك بالبقاء مستيقظا مدة 200 ساعة لصالح الأعمال الخيرية، ولكن لم يتوقع أحد حينذاك ما يسببه الحرمان من النوم.‏

وكان هذا الحدث مهما وكبيرا بالنسبة لملايين المستمعين وللمجتمع العلمي. فقد تغير سلوكه ليصبح غير متوقع، ففي اليوم الثالث أصبح عصبيا للغاية وبدأ بشتم وإهانة حتى أقرب أصدقائه.‏

وفسرت الدراسات بعض السلوكيات لدى “المذيع” الحاصلة نتيجة قلة النوم، فقد يؤدي الحرمان من النوم لفترات طويلة إلى تدهور الحالة المزاجية وزيادة الاكتئاب والغضب والقلق.

ويذكر أن قصة المذيع المشهور انتهت نهاية غير سعيدة، حيث انفصل عن زوجته بعد فترة قصيرة من الحدث الضخم وخسر وظيفته في الإذاعة، هذا وقد كُسر رقمه القياسي المحقق من قبل راندي غاردنر الذي تمكن من البقاء مستيقظا مدة 264 ساعة.‏