تحذير..نقص فيتامين “د” يؤدي إلى هشاشة العظام

أكد طبيب العظام الفرنسي الدكتور ناتان أن نقص فيتامين د، والذي يسمح بتثبيت الكالسيوم في العظام والأسنان ويسهل من امتصاصه وهضمه، يسبب هشاشة العظام.

وأشار إلى أن هناك 8 من كل 10 من البالغين يعانون من فقر في فيتامين د الذي يحدد عدم قدرتهم على المحافظة على أسنانهم، لافتا إلى أن الإنسان يحصل على 20 % إلى 30 % من هذا الفيتامين من الأغذية التي يتناولها فهو موجود في زيت كبد الحوت والأسماك الدهنية والزبد والبيض. ويجب تدعيم فيتامين د، بالكالسيوم الموجود في الألبان، والشمس، فيجب التعرض للشمس لمدة من 10 إلى 15 دقيقة يوميا ويكفى تعرض اليد والوجه عاريا لامتصاص أشعة الشمس.