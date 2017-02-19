تحرير 3 قرى غرب الساحل الأيمن للموصل العراقية

أعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” تحرير قرى باخيرة وعذبة واللزاكة غرب الساحل الأيمن لمدينة الموصل العراقية من تنظيم “داعش” الإرهابي .

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في وقت سابق اليوم انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة غرب مدينة الموصل من إرهابيي “داعش”.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان “إن قيادة الفرقة التاسعة حررت صباح اليوم قرية باخيرة غرب الساحل الأيمن لمدينة الموصل”.

وأشار رشيد يارالله في بيان آخر إلى تحرير قرية عذبة على طريق الموصل بغداد وقرية اللزاكة على الطريق القديم حمام العليل الموصل من ارهابيي تنظيم داعش وفرض السيطرة على محطة الكهرباء الرئيسية في اللزاكة ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.