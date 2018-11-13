تحسن مخزون المياه الجوفية يساعد في تدفق 7 ينابيع في الحسكة

تدفقت مياه سبعة ينابيع منتشرة في جنوب محافظة الحسكة نتيجة تحسن واقع تخزين المياه الجوفية الناتج عن الأمطار الخيرة التي عم هطولها أرجاء المحافظة على فترات متقطعة منذ بداية الشهر الماضي والتي قاربت كمياتها في بعض المناطق 100 مم.

وأوضح مدير الموارد المائية بالحسكة المهندس عبد الرزاق العواك أن تحسن واقع مخزون المياه الجوفية أدى إلى تدفق مياه الينابيع المحيطة بسد الشهيد باسل الأسد ومنطقة جبل عبد العزيز والتي تجف عادة في فصل الصيف وتعاود التدفق في فصل الشتاء إذا كان معدل الهطولات المطرية ومستوى مخزون المياه الجوفية جيدا.

وأشار إلى أهمية تدفق مياه الينابيع في منطقة جبل عبد العزيز حيث يستخدمها الأهالي في الشرب وسقاية الثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية بينما يصب ينبوعا الشيخ سليم وعين طابان المحيطان بسد الشهيد الباسل من الجهتين الغربية والشرقية في جسم السد.

يشار إلى أن كميات المياه المخزنة في السدود السطحية المنتشرة في محافظة الحسكة تبلغ 139 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 42 مليون متر مكعب عن الفترة ذاتها من العام الماضي.