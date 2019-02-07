تحسن ملحوظ بالكهرباء في ببيلا والمياه والصرف الصحي دون المطلوب

تشهد الخدمات المقدمة للأهالي في بلدة ببيلا بمحافظة ريف دمشق تحسنا ملحوظا نتيجة المتابعة والجهود المبذولة من قبل المجلس المحلي بالتعاون مع المحافظة ولا سيما في مجال النظافة.

رئيس المجلس البلدي في ببيلا فايز القاضي قال في تصريح له إن المجلس يولي قطاع النظافة اهمية كبيرة وتقوم البلدية بترحيل أكثر من 25 طنا من القمامة يوميا عبر 4 آليات من ببيلا والقزاز وسيدي مقداد إلى محطة دير الحجر، لكنه أكد أنها غير كافية للبلدة نظرا للكثافة السكانية الكبيرة التي تتجاوز 75 ألف نسمة، آملا بمد المجلس بآليات إضافية للتمكن من تغطية المنطقة برمتها.

وبشأن الأنقاض الناتجة عن مخلفات الإرهاب أشار القاضي إلى أنه تم ترحيل أكثر من 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض من أصل 20 ألف متر مكعب من قبل الأمانة السورية للتنمية، فيما سيتم ترحيل الباقي من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية بموجب عقد بقيمة 200 مليون ليرة ستتم المباشرة به بعد تحسن الظروف الجوية.

وبالنسبة للمدارس أكد القاضي أن المنطقة تضم 6 مدارس لجميع المراحل وهناك مدرسة قيد التأهيل لكن القطاع التعليمي يعاني نقصا في الكوادر تتم معالجته من خلال الوكلاء.

القطاع الصحي في البلدة بات أكثر استقرارا بعد افتتاح المركز الصحي في ببيلا وتأمين نقطتين طبيتين واحدة من قبل جمعية تنظيم الأسرة وأخرى من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومدهم بالكوادر الطبية والخدمات الصحية اللازمة حسب ما أكده رئيس المجلس، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم رفد البلدة بدكتور لتقديم الدعم النفسي للكبار والصغار يتواجد يوميا في مقر البلدية.

ولفت القاضي إلى أن التيار الكهربائي بدأ بالتحسن بعد أن تم مد البلدة بعربة كهربائية متنقلة وتم وصلها بخط “توتر عالي” من منطقة الزاهرة الجديدة وتشمل ست مخارج 2 لمنطقة ببيلا و2 لمنطقة يلدا ومخرج لسيدي مقداد وآخر لحي الأندلس، لكنه بين أن وضع المياه ما يزال دون المطلوب كون عمليات الضخ من الآبار مرتبطة بالكهرباء علما أن وضع المخزون المائي جيد لكن الشبكة قديمة وجزء منها مهترئ يحتاج إلى تبديل، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة مؤسسة المياه لايجاد الحل وادراجه بالخطة الحالية.

وأشار القاضي إلى أن وضع شبكة الصرف الصحي أيضا سيء كون جزء منها يحتاج إلى تغيير أيضا، موضحا أن البلدة تعاني من اختناقات في حال وجود هطلات مطرية غزيرة تعالج حسب الامكانيات المتوافرة علما أنه هناك دراسة لتبديل شبكة الصرف الصحي في حي القزاز بانتظار توافر الميزانية اللازمة لذلك.

وبالنسبة للشوارع أكد رئيس المجلس أن بعضها وضعه جيد جدا وقسما منها يحتاج إلى إعادة صيانة وتأهيل مع الأرصفة والمنصفات وشبكات الإنارة، متوقعا أن تتم المباشرة في ذلك خلال فصل الصيف القادم.