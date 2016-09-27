تحسينا للخدمات الطبية.. دياب وهوف يبحثان مجالات التعاون المشترك

بحث محافظ حلب حسين دياب أمس مع اليزابيث هوف الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سورية مجالات التعاون المشترك في سبيل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ونوه المحافظ بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية على صعيد دعم القطاع الصحي في المحافظة بالأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والمولدات الكهربائية، داعيا إلى رفد المحافظة بالمزيد من سيارات الإسعاف والأدوية النوعية من قبل المنظمة، مؤكدا حرص المحافظة على توفير كل احتياجات المؤسسات الصحية انطلاقا من حرصها على صحة وسلامة المواطنين، مبدياً الاستعداد التام لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل المنظمة.

من جانبها أشارت هوف إلى أن زيارتها إلى حلب تندرج في سياق متابعة الواقع الصحي وزيادة التعاون والتنسيق وتوفير الدعم المطلوب وتلبية الاحتياجات الضرورية، موجهة الشكر لمحافظة حلب على ما تقدمه من دعم وتسهيل لعمل كوادر منظمة الصحة العالمية.

وأشار مدير الصحة الدكتور محمد حزوري إلى أن التعاون القائم مع منظمة الصحة العالمية يشمل العديد من المجالات الصحية، ومنها مشروع مهم هو إنشاء محطة لتوليد وتعبئة الاوكسجين وقد وصل هذا المشروع لمراحل إنجازه الأخيرة.