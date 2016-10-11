تحسينا لواقع الطرق المركزية.. تنفيذ عدة مشاريع في السويداء

تسعى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية إلى تحسين واقع الطرق المركزية في محافظة السويداء على الرغم من الصعوبات التي تعيق العمل نتيجة الظروف الحالية، حيث بلغ عدد المشروعات المتعاقد عليها والجاري تنفذيها في مواقع مختلفة من المحافظة 10 مشروعات حيوية بكلفة تبلغ نحو مليار و300 مليون ليرة.

وأشار مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية شامل الدعبل إلى أن المشروعات تشمل تنفيذ دوار في بلدة عتيل على طريق عام دمشق السويداء بقيمة نحو 14.957 مليون ليرة، وصيانة مقطع من طريق دمشق السويداء بطول 17 كم من قرية حزم باتجاه السويداء بقيمة نحو 66.367 مليون ليرة، وصيانة طريق ظهر الجبل سالة بطول 7 كم وبقيمة 80.996 مليون ليرة، حيث شارف المشروع على نهايته، ومشروع صيانة طريق سليم- مردك- شهبا بقيمة نحو 200 مليون ليرة، حيث تمت المباشرة بهذا المشروع في شهر آب الماضي.

وأوضح الدعبل أن المشروعات تشمل أيضاً صيانة وتحسين المنحنيات الشاقولية والأفقية على طريق عام السويداء- صلخد بمواقع متفرقة بطول 15 كم وبقيمة 277.319 مليونا حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 45 بالمئة، وكذلك مشروع صيانة طريق -غالية فرحات على طريق السويداء صلخد بقيمة 199.675 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 56 بالمئة، ومشروع صيانة طريق السويداء باتجاه القريا وبكا بقيمة 198.675 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 63 بالمئة، وصيانة طريق عام السويداء المزرعة بطول 5ر1 كم وبقيمة 103.670 ملايين ليرة، وصيانة وتحسين المنحنيات الأفقية والشاقولية على طريق عام السويداء سالة في مواقع متفرقة بطول 11 كم وبقيمة 150.612 مليون ليرة حيث تمت المباشرة بأعمال العقد، بالإضافة إلى مشروع أعمال صيانة طريق السويداء رساس باتجاه القريا بطول 10 كم بقيمة 170.327 مليون ليرة.

ولفت الدعبل إلى السعي لإدراج الطريق الرديف من عتيل باتجاه دوار العنقود ودوار الباسل بمدينة السويداء والعقدتين المروريتين في موقعي المشفى الوطني والشرطة العسكرية في خطة العام 2018، وصيانة وتحسين طريق السويداء ولغا باتجاه المزرعة وتحسين طريق السويداء- صلخد في عدة مقاطع في العام القادم مع العمل على الإسراع في تنفيذ عدد من الطرق الرديفة التي تم تثبيتها على المخطط التنظيمي ومن بينها الطريق الواصل من سليم باتجاه عتيل ومنه إلى دوار العنقود وصولاً الى دوار الباسل بمدينة السويداء بطول 7 كم.