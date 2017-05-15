تحسين الثروة الحيوانية هدف لورشة عمل في اللاذقية

تركزت ورشة العمل التي أقامها مركز البحوث العلمية الزراعية في اللاذقية اليوم حول سبل رعاية وتحسين الثروة الحيوانية خاصة أغنام العواس والدجاج البياض والماعز الشامي والأبقار وإدارة مزارع الأسماك.

وأكد رئيس المركز الدكتور محمد سلهب اهمية الثروة الحيوانية في سورية كونها تسهم بجزء مهم من الدخل الزراعي وتؤمن احتياجات السكان الغذائية. إضافة لكونها مصدر دخل أساسي لنحو 20 بالمئة من السكان. لافتا إلى ضرورة نقل الخبرات المتعلقة بتطوير القطاع الحيواني وعرض نتائج أهم التجارب بمجال الرعاية والتغذية والصحة والتناسل وظروف الإيواء والتربية على الجهات ذات العلاقة لتتم الاستفادة منها في تحسين الثروة الحيوانية بسورية.

واستعرض المحاضرون في الورشة موضوعات حول أغنام العواس وتغذية الأبقار الحلوب ودور الأحماض الأمينية بتحسين إنتاجية الفروج اللحم في ظروف مرض الكوكسيديا باستخدام الارجنين، وسبل تربية ورعاية الدجاج البياض ودراسة إكلينيكية ومخبرية حول مرض التسمم الحملي في إناث الماعز الشامي ودور وظروف الرعاية والإيواء في الحد من الإصابة بالتهاب الملتحمة والقرنية المعدي في أبقار الحليب والتفريخ الاصطناعي لأسماك الكارب العام وإدارة مزارع الأسماك والعمليات الخدمية والإنتاجية والتسويقية.

حاضر في الورشة مجموعة من الباحثين والمختصين في مجال رعاية الثروة الحيوانية من مركز البحوث العلمية الزراعية باللاذقية والمحطات البحثية التابعة له والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بدمشق والهيئة العامة للثروة السمكية .