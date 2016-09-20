تحصين 31 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية

اعلن المهندس محمد نزيه الرفاعي مدير الزراعة بمحافظة حمص إن دائرة الصحة الحيوانية بمديرية الزراعة تواصل أعمالها بتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية أو ما يعرف بمرض الطباق والتي من المتوقع أن تنتهي بمطلع الشهر القادم.

واشار أنه تم حتى الآن تحصين حوالى 31 ألف رأس من الأبقار وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوحدات الإرشادية المنتشرة في ريف المحافظة.

واوضح إلى أن الخطة المقررة لهذا العام تتضمن تحصين60 ألف رأس من الأبقار.

وقال المهندس صالح عبد الصمد رئيس دائرة الصحة الحيوانية أن الدائرة تستعد حالياً لإحصاء عدد الأبقار في المحافظة للمساهمة في تأمين مستلزمات الإنتاج الحيواني من أعلاف وأدوية بيطرية بما يحقق رفع المستوى الاقتصادي للإخوة المربين بشكل عام.