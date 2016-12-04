تحصين «32» ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في الغاب

أنهت مديرية الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لادارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة حملة تحصين وقائية ضد مرض التهاب الجلد الكتلي العقدي شملت 32 الف رأس من الابقار من اجمالي الخطة المقررة والبالغة 36 الف رأس.

وأوضح مدير الثروة الحيوانية فى الهيئة الدكتور حسن عثمان أنه تم تنفيذ الحملة المذكورة في جميع المراكز البيطرية والوحدات الارشادية التابعة للهيئة، مبينا أن نسبة تنفيذها كانت جيدة مقارنة بالظروف الحالية والتي حالت دون تلقيح القطيع في بعض المناطق غير الآمنة.

ولفت عثمان الى أنه بامكان أي مرب لم يتمكن من تلقيح قطيعه خلال الحملة المنتهية الحصول على الدواء اللازم من المراكز البيطرية عند حدوث أعراض تدل على الاصابة بهذا المرض الشبيه بالجدري، مشيرا الى أن الدواء متوافر ويتم توزيعه مجانا لمربي الابقار.

وكانت حملة التحصين الوقائية ضد مرض التهاب الجلد الكتلي العقدي المذكورة بدأت في الرابع عشر من الشهر الماضي.