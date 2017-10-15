تحصين 700 ألف طفل ضد شلل الأطفال في الحسكة وحماة ودرعا

وصلت حملة التلقيح الوطنية الأخيرة ضد شلل الأطفال إلى حوالي 700 ألف طفل دون الخامسة في الحسكة وحماة ودرعا.

وبين مدير صحة الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف ب أن الحملة وصلت إلى 250 ألف طفل في مناطق مدن وريف المحافظة عبر 45 مركزا صحيا ثابتا و48 فريقا جوالا و600 عامل صحي.

بدوره لفت رئيس دائرة البرامج العامة في مديرية صحة حماة الدكتور جهاد عابورة إلى أن الحملة حصنت 280 ألف طفل دون الخامسة من أصل 8ر287 ألف طفل مستهدف، مؤكدا أنها وصلت إلى مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح الدكتور عابورة أن حملة حماة نفذت في 142 مركزا صحيا وعبر 92 فريق لقاح جوالا و1016 عنصرا صحيا ومشرفا ومتطوعا.

وفي درعا حققت حملة التلقيح العدد المستهدف بوصولها إلى أكثر من 157 ألف طفل عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة حسب مسؤول عمليات التلقيح في مديرية الصحة أجود محاميد.

وكانت وزارة الصحة أطلقت حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال بين 8 و12 تشرين الأول الجاري واستهدفت 7ر2 مليون طفل دون الخامسة على مستوى سورية.