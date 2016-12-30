تحضيرات في الأستانا لاحتضان الحوار السوري – السوري

كلف الرئيس الكازاخستاني، نورسلطان نزاربايف، وزارة الخارجية في بلاده بالتحضير بشكل دقيق لإجراء الحوار السوري – السوري في أستانا في أقرب وقت.

وجاء هذا التكليف، بعد أن بحث نزاربايف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، التحضير للمحادثات السورية المرتقبة في العاصمة الكازاخستانية.

وأوضح الكرملين، في بيان، أن الرئيسين ركزا خلال المكالمة، الجمعة 30 كانون الأول، على المسائل المتعلقة بالمفاوضات المقرر إجراؤها في أستانا حول التسوية السلمية للأزمة السورية.

كما تناول بوتين ونزاربايف نتائج قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في سان بطرسبورغ.

تجدر الإشارة إلى أن المكالمة بين بوتين ونزاربايف، تأتي في سياق سلسلة اتصالات دولية، يجريها الرئيس الروسي في إطار الجهود لضمان الهدنة في سورية، التي دخلت حيز التنفيذ الليلة الماضية، واستئناف العملية السياسية، وفق اتفاق روسي تركي بهذا الشأن.

من جانبه، أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتصالا هاتفيا مع نظيره الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، لبحث اللقاء المرتقب بين وفدي الحكومة السورية وماتسمى “المعارضة السورية” في أستانا.