تحضيرات متواصلة لدوري كرة القدم لفئة الشباب

تواصل الفرق تحضيراتها لدوري كرة القدم لفئة الشباب المقرر انطلاقه في الثاني عشر من الشهر الجاري بعد غياب لأكثر من سبع سنوات.

ففي اللاذقية كثف فريق حطين تدريباته التي يجريها بشكل يومي على ملاعب مدينة الأسد الرياضية ضمن برنامج تدريبي بمشاركة 30 لاعبا.

وقال مدرب حطين محمد فتاحي لمندوب سانا الرياضي: “إن اللاعبين وصلوا لدرجة عالية من التحضير وهم جاهزون بدنيا وفنيا لخوض منافسات الدوري” مضيفا إن التحضيرات بدأت منذ شهرين واجرينا عددا من المباريات التجريبية حيث التقينا مع الطليعة والتضامن وتم خلالها إشراك جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم الفني والبدني.

وبين فتاحي أن الفريق يمتلك مجموعة لاعبين متميزين تلعب ضمن فريق الرجال والمنتخبات الوطنية وهم أيمن عكيل ومصطفى جنيد وابراهيم بغدادي ومصطفى جاموس وسيكون من الفرق التي ستنافس بقوة في الدوري.

ويتضمن الكادر التدريبي للفريق طلال عبدو مساعدا للمدرب وعبد السلام ديب مدربا لحراس المرمى وياسر مكيس مشرفا على الفريق.

وفي حمص يتحضر فريقا الوثبة والكرامة للمنافسة في الدوري عبر خطط تدريبية محددة تتناسب مع مستويات اللاعبين.

ولفت مدرب الوثبة ماهر دالاتي إلى اهمية دوري الشباب في صقل خبرات ومواهب هذه الفئة قبل انضمامهم إلى فريق الرجال فاللاعب يلعب 15 مباراة وهي فرصة لزيادة مهاراته.

من جهته قال مدرب الكرامة سامر عيون السود ان استعداد الفريق للدوري بدأ منذ شهر ونصف الشهر من خلال المباريات الودية التي لعبها مع فرق تشرين والمحافظة والوحدة والشرطة والطليعة مشيرا إلى أهمية الدوري في اكساب اللاعبين الخبرة والاحتكاك وفي رفد فريق الرجال بلاعبين يمتلكون الخبرة اللازمة.

وأوضح عيون السود أن فريق الرجال حاليا يضم 3 لاعبين شباب ومن الممكن الاستفادة منهم في حال عدم تعارض أوقات مباريات دوري الشباب مع دوري الرجال ما يعطي فريق الشباب فرصا أقوى في الفوز.