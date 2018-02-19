تحضيراً لتصفيات كأس العالم.. معسكر خارجي لمنتخب السلوي السوري

يقيم منتخب سورية للرجال بكرة السلة معسكراً خارجياً استعداداً للقاء المنتخب اللبناني يوم الجمعة القادم على أرض صالة نهاد نوفل في بيروت ولقاء المنتخب الأردني في عمان ضمن النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم 2019.

وضمن المعسكر لعب المنتخب مباراة ودية مع نادي التضامن وهو من أندية الدرجة الأولى في الدوري اللبناني وسيتقابل مع نفس الفريق اليوم حيث قام مدرب المنتخب فيسلين ماتيتش بإشراك كل اللاعبين للوقوف على مستواهم ومدى جاهزيتهم.

لاعب المنتخب شريف العش قال “إننا على أتم الجاهزية للقاء المنتخبين اللبناني والأردني ورغم قوة المنتخبين إلا أنني وزملائي اللاعبين سنقدم كل ما نملكه من فنيات من أجل تقديم مستوى يليق بسمعة كرة السلة السورية” مشيرا إلى أن المنتخب منذ شهر ونصف الشهر يتحضر وبذل اللاعبون مع الكادر الفني والإداري جهودا كبيرة للوصول إلى مستوى يساعد في تخطي هاتين المباراتين.

وأوضح العش أن انضمام المحترف الأميركي إلى صفوف المنتخب سيشكل إضافة مهمة للجميع كونه مميزا في أكثر من مركز ولا سيما مركزي الجناح والارتكاز متوقعا تحقيق نتيجة جيدة والوصول إلى النهائيات في الصين 2019.

وتتألف البعثة من عضو اتحاد اللعبة جاك باشاياني رئيسا وفايز قباني مديراً للمنتخب والصربي فيسلين ماتيتش مدرباً وخالد أبو طوق وجورج شكر مساعدين للمدرب وماهر ناصر معالجا فيزيائيا ومهند الحسني منسقاً إعلاميا واللاعبين وليام حداد وانطوني بكر وعبد الوهاب الحموي وشريف العش وهاني ادريبي وجميل صدير ووائل جليلاتي ونديم عيسى وطارق الجابي وجوستن هوكينز وعمر الشيخ علي وحكم عبد الله وميشيل معدنلي وجوني ديب.

يذكر أن منتخبنا لعب ضمن النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم ففاز على الهند بنتيجة 74-52 نقطة وخسر مع الأردن بنتيجة 72-109 نقطة وفي حال حصوله على المركز الثالث على أقل تقدير سيتأهل إلى نهائيات كأس العالم في الصين 2019.