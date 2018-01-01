تحضيراً لنهائيات اسيا.. منتخبنا الاولمبي يختتم معسكره التدريبي

أنهى منتخب سورية الأولمبي بكرة القدم معسكره التدريبي المقام في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام منافساتها في الصين ابتداء من التاسع من الشهر الحالي.

ولعب المنتخب خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية ففاز على فريق المحافظة بهدفين مقابل هدف وتعادل مع الشرطة بهدفين لمثلهما وخسر أمام الوحدة بأربعة أهداف نظيفة.

وضمت القائمة التي شاركت في المعسكر اللاعبين.. خالد إبراهيم وطلال الحسين ومحمد يزن عرابي وأحمد كنعان وجهاد بسمار ومحمد فارس أرناؤوط وعبد الله جنيات ويوسف الحموي وأحمد الغلاب وزكريا حنان وخالد كرد أوغلي وأحمد الأشقر ومحمد عنز وطارق المحمد هنداوي ومحمد زيد غرير ومؤمن ناجي وأحمد الأحمد ومحمد رأفت مهتدي وعبد الرحمن بركات وعبد اللطيف سلقيني ومحمد الحلاق وعبد الهادي شلحة ويوسف شيخموس محمد اضافة الى المحترفين في الخارج وهم أحمد العلي العبد الله ومحمد المرمور وأحمد بيربش وشادي الحموي وحمزة محناية.