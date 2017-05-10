تحضيرا لاستلام الحبوب… صيانة شاملة لصومعة كفربهم في حماة

بدأت الشركة العامة لصوامع الحبوب في حماة اليوم بأعمال صيانة شاملة لصومعة كفربهم وذلك تحضيرا لعمليات تسويق محاصيل الحبوب للموسم الزراعي الحالي.

وبين مدير فرع الشركة المهندس عهد حيدر أن الأعمال تشمل القبابين وأجهزة أخذ العينات والروافع والسيور الناقلة. إلى جانب القيام بأعمال تعقيم للخلايا لضمان سلامة وحماية الأقماح المخزنة في الصومعة من الرطوبة والآفات وتسهيل عمليات التهوية والتعقيم بشكل فوري.

وأشار المهندس حيدر إلى أنه يوجد في صومعة كفربهم 8 آلاف طن من الأقماح لمؤسسة إكثار بذار حماة فضلا عن 25 ألفا من الشعير والذرة لمؤسسة أعلاف حماة.