تحضيرا للقاء “أوبك”.. وزير الطاقة الجزائري يزور العراق

أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية أن الوزير نور الدين بوطرفة سيقوم بزيارة إلى العراق تحضيرا للقاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” المقبل، المزمع عقده في 25 أيار الحالي في فيينا.

وفي بيان لوزارة الطاقة الجزائرية جاء فيه أن الزيارة ستستمر يومين، حيث سيجري الوزير الجزائري خلالها لقاء مع نظيره العراقي، جابر اللعيبي، تحضيرا للقاء وزراء دول أوبك.

كما أضاف البيان أنه من المنتظر أن يحسم أعضاء المنظمة خلال اللقاء المقبل في العاصمة النمساوية مسألة تمديد أو تجميد مدة خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2017.

يشار إلى أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تخفيض إنتاج أوبك بـ 1.8 مليون برميل يوميا، ابتداء من كانون الثاني 2017، بحصة 1.2 مليون برميل يوميا من طرف أعضاء المنظمة و 600 ألف برميل يوميا من قبل 11 بلدا خارج المنظمة “أذرابيجان، بروناي، البحرين، غينيا الإستوائية، كازاخستان، ماليزيا، المكسيك، عمان، روسيا، جنوب السودان والسودان”.