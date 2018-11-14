تحطم طائرة عسكرية أمريكية في تكساس

وفقاً لصحيفة إير فورس تايم الأمريكية، تحطمت طائرة تدريب عسكرية أمريكية من طراز تي 38 تالون بالقرب من قاعدة لافلين الجوية في ولاية تكساس الأمريكية اليوم.

وصرح ممثل إدارة العلاقات العامة في القوات الجوية مايكل ماكغان قوله: إنه “لا توجد معلومات حول حالة الطيارين” مشيرا إلى أن عمال الطوارئ والإغاثة يقومون بعمليات الانقاذ والإجراءات اللازمة في موقع تحطم الطائرة.

وهذا الحادث ليس الأول من نوعه بالنسبة لهذه الطائرات فقد تحطمت طائرة تدريب من النوع نفسه في ولاية تكساس ايضا العام الماضي وقتل جراء ذلك طياران .