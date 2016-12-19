تحطم طائرة على متنها 39 شخصاً شرق روسيا

صرح مصدر أمني، اليوم الاثنين، أن طائرة من نوع “إيل 18” تحطمت بجمهورية ياقوتيا في الشرق الأقصى الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “إيل 18” هبطت إضطراريا في منطقة بولون في ياقوتيا، وعلى متنها 32 راكبا و 7 أعضاء الطاقم

وذكرت الوزارة أن جميع الركاب وأفراد الطاقم على قيد الحياة، فيما أصيب 16 شخصا بجروح بالغة، وقامت طائرات الهليكوبتر بالبحث والإنقاذ، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات في مدينة “تيكسي”.

وقال المصدر سابقا إن “الطائرة تحطمت على بعد 30 كيلومترا عن مدينة تيكسي، وأشار إلى أن “الطائرة، حسب المعلومات الأولية انقسمت إلى 3 أجزاء بعد السقوط، ولم يكن هناك حريق”.