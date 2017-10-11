تحطم مروحية عسكرية أمريكية في جزيرة أوكيناوا اليابانية

تحطمت مروحية عسكرية أمريكية من طراز “سي.اتش53” أثناء هبوطها اليوم بالقرب من منطقة تدريب عسكرية في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان.

وذكرت صحيفة اوكيناوا تايمز اليابانية أن “المروحية تحطمت في منطقة تاكاي في الجزء الشمالي من الجزيرة حيث تم بناء مهبط أمريكي للمروحيات العام الماضي رغم المعارضة المحلية الكبيرة لذلك” مشيرة إلى أنه “لم تسجل إصابات لدى طاقم المروحية كما لم يتأكد ما إذا تعرض أي من السكان لضرر”.

كما ذكرت صحيفة ريوكيو شيمبو التي تصدر في الجزيرة أن “المروحية تحطمت في منطقة رعي بالقرب من منطقة تدريب عسكرية أمريكية شمال الجزيرة” مشيرة إلى أن “فرق الإطفاء ومروحيات أمريكية هرعت إلى المكان لإخماد الحريق الذي نجم عن الحادث”.

بدورهم أعرب سكان المنطقة عن استيائهم من الحادث موجهين اتهامات إلى السلطات بعدم الحرص على حياة سكان الجزيرة وبأن عليها عدم السماح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتحليق في المنطقة.