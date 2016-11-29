تحقيق مكاسب لعمال سياحة اللاذقية خلال العام الحالي

تمكنت نقابة عمال السياحة في اللاذقية من تحقيق مكاسب متميزة للعاملين في المنشآت السياحية خلال العام الحالي.

وأشار ابراهيم ابراهيم رئيس النقابة إلى الجهود المبذولة نتيجة الجولات والمتابعات والتواصل مع الأخوة العمال وتبني قضاياهم ومناقشتها مع الإدارات المعنية.

وبين ابراهيم أنه تم خلال الفترة المذكورة منح 35 عاملا مثبتا بفندق لاميرا ترفيعة على الراتب بنسبة 10%، بالإضافة إلى مكافآت شهرية للعاملين بقيمة 300 ليرة سورية شهريا، كما تم منح العاملين المثبتين في فندق روتانا زيادة استثنائية بنسبة11%، بالإضافة إلى نسبة من أرباح العام الحالي وزيادة استثنائية 7،5% على الراتب لعمال منتجع الشاطئ الأزرق، وتشميلهم بمكافآت مالية تراوحت بين 10000 – 25000 ليرة لكل عامل ومنح العاملين في مطعم الجغنون زيادات على رواتبهم بمبلغ 3000 ليرة للعامل شهريا وتشميل العمال في مطعم بيوتي بزيادة استثنائية تراوحت ما بين 3000 – 10000 ليرة شهريا.

ولفت رئيس النقابة إلى سير العمل اليومي ومتابعة النقابة لشؤون العاملين مع أرباب العمل بغية معالجة كافة قضاياهم وصون حقوقهم وأن المبالغ المودعة في المصرف لصالح صندوق النقابة تجاوزت سبعة ملايين ليرة سورية.

البعث ميديا- اللاذقية: عائدة أسعد