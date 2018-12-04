تحويلات طرقية وسدات مائية لمنع أضرار السيول بدير الزور

بدأت ورشات الدوائر الخدمية في دير الزور بتأهيل مجاري السيول ومسيلات الصرف الصحي والزراعي وتنظيفها وإنشاء تحويلات طرقية وسدات مائية مؤقتة في الريف الغربي.

عضو المكتب التنفيذي للمحافظة المهندس زياد الكاظم صرح بأن الأعمال الدورية لتعزيل المجاري وممرات عبور السيول كانت متوقفة لسنوات نتيجة انتشار المجموعات الإرهابية في ريف المحافظة الغربي، ما أدى لطمرها بالأتربة وغمر الأراضي الزراعية أكثر من مرة نتيجة السيول المطرية.

الكاظم بين أن ورشات شركات القطاع العام في المحافظة ألزمت بتعزيل هذه المجاري كحل إسعافي، بالتوازي مع أعداد دراسات لإيجاد حلول جذرية سيتم تنفيذها خلال الصيف القادم.

ولتفادي قطع الطريق الحيوية التي تربط مدينة دير الزور بريف المحافظة الغربي، أشار مدير فرع شركة الطرق والجسور المهندس عمار حيدر إلى أن ورشات الشركة باشرت العمل بإنشاء تحويلة جديدة عند جسر الطريف الذي دمره الإرهابيون بهدف درء خطر السيول التي قد تقطع الطريق في حال تشكلها.

من جهته، أوضح مدير فرع الموارد المائية المهندس محمد الآغا أن الأمطار الغزيرة في المحافظة تتسبب بغمر الأراضي الزراعية.

وأضاف بأن ورشات الفرع تعمل على تعزيل مجاري السيول في كل من وادي الكرسي ووادي شيحا ووادي الطريف بهدف تسهيل انسياب مياه الأمطار في هذه الأودية باتجاه نهر الفرات لتفادي الغمر، لافتا إلى أنه أجريت دراسة متكاملة سيباشر بتنفيذها العام المقبل، لإيجاد حلول جذرية من أجل معالجة مياه السيول والاستفادة منها في مشاريع استثمارية، مثل إنشاء بحيرات تجميعية وسدات مائية.

ولربط المحافظة بالمناطق المجاورة، تعمل الخدمات الفنية بالمحافظة على إنشاء تحويلات وتأهيل الطرقات.

حيث أفاد مدير الخدمات المهندس ناصر سبع الدير بأن ورشات المديرية تقوم بتنفيذ تحويلة طرقية في منطقة عياش وأخرى في منطقة التبني، بهدف تسهيل مرور الآليات على طريق دير الزور الرقة إضافة إلى سد الثغرات والانكسارات في مجرى وادي البويطية ومفرق حلبية وزلبية.