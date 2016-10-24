تحويل صالة إلى مخبز احتياطي في ناحية المزيرعة باللاذقية

استكمل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي جولته التفقدية في محافظة اللاذقية، حيث اطلع على الواقع التمويني وآلية عمل صالات مؤسسات التدخل الإيجابي.

وخلال تجواله في ناحية المزيرعة بصحبة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم وافق الوزير الغربي على تحويل صالة في ناحية المزيرعة إلى مخبز احتياطي بعد إعادة تأهيلها بالشكل المناسب.

وأكد الوزير الغربي على إنجاز أعمال التأهيل المطلوبة بالسرعة القصوى، وتأمين خطوط الانتاج ليكون المخبز جاهزا قبل نهاية العام الحالي.

البعث ميديا- اللاذقية: مروان حويجة