تحويل 14 مليوناً إلى “المصرف الزراعي” لصرف قيم الأقطان في مصيـــاف

حماة- منير الأحمد

بدأ فرع المصرف الزراعي التعاوني في مصياف صرفَ قيم محصول القطن المسوّق من قبل المزارعين إلى محالج المحافظة للموسم الزراعي الحالي. وبيّن مدير الفرع خليل إبراهيم أنه تمّ تحويل مبلغ 14 مليون ليرة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لحساب فرع المصرف، حيث تتمّ عمليات الصرف وفق القوائم الواردة والتي تشمل نحو 20 مزارعاً بالقطاع الخاص، إضافة إلى مزارعي الجمعية الفلاحية في دير شميل.

بالمقابل تتواصل عمليات تمويل المحاصيل الشتوية بكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من البذار والأسمدة والتي تستمر حتى 28 شباط المقبل، إذ باع الفرع كمية 668 كغ من بذار القمح، وهناك حاجة لتأمين 350 كغ من البذار من فرع مؤسسة إكثار البذار بحماة لتلبية احتياجات مزارعي منطقة مصياف، فضلاً عن بيع 1501 طن سماد منها ألف طن يوريا، و500 طن سوبر فوسفات، و1 طن من سماد البوتاس، منوهاً بأنه جرى بيع الأسمدة للمزارعين بموجب التنظيم الزراعي المحدّد لدى الوحدات الإرشادية بمديرية زراعة حماة.