تخريج الدفعة الرابعة في المعهد العالي لإدارة الأعمال “Hiba”

أقام المعهد العالي لإدارة الأعمال “هبا” اليوم احتفالاً بتخريج الدفعة الرابعة التي ضمت 80 خريجا وخريجة من ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة الأعمال اختصاص إدارة تنفيذية ومصارف إسلامية.

وأكد حيان ديب عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال خلال الإحتفال على استمرار المعهد بممارسة دوره في إعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال إدارة الأعمال من خلال الاختصاصات في المرحلة الجامعية أو من خلال ماجستير التأهيل والتخصص والماجستيرات البحثية والدكتوراه.

وأشار ديب إلى سعي المعهد لافتتاح برامج ماجستير جديدة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في مشروع التطوير الإداري وآخرها ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة الأعمال “الرقابة والتدقيق”.

حضر الاحتفال الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي وعدد من أعضاء مجلس إدارة المعهد والمديرين العامين وممثلين عن المصارف الإسلامية في سورية.

يذكر أن المعهد العالي لإدارة الأعمال هو أول معهد حكومي متخصص في إدارة الأعمال تأسس عام 2001 بهدف المساهمة فـي التطوير والتحديث الإداري وتنمية الموارد البشرية.