تمّ اليوم تخريج ثلاث دورات تثقيفية للرفاق المرشحين لنيل شرف العضوية العاملة في الشعب الحزبية في فرع جامعة تشرين للحزب.

وأكدت الرفيقة الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي الحزبي في الجامعة أن ما يعطي هذه الدورات خصوصية هو دورها وأهميتها في إعداد جيل واع بطبيعة المرحلة الراهنة التي تتسم بالتحديات في ظلّ حرب عدوانية ظالمة غير مسبوقة على سورية مما يستوجب منا جميعاً ومن كل شبابنا البعثيين تبني خطاب وطني فكراً وممارسة.

كما أشارت إلى وظيفة هذه الدورات في تمكين رفاقنا من امتلاك المعرفة والثقافة والوعي بما يجعل منهم مواطنين فاعلين إيجابياً في المجتمع. ودعت الرفيقة رئيسة المكتب الرفاق الخريجين إلى الاستمرار في التثقيف الذاتي وتعزيز المواطنة الحقيقية من خلال الالتزام وتقديم المبادرات الجادة والنوعية بما يسهم في مسيرة التطوير والتحديث ويعزز الدور الريادي للحزب.

البعث ميديا- اللاذقية – مروان حويجة