تخريج دفعة من دورات صف الضباط والأفراد في كلية الشرطة بدمشق

أقيم اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من دورات صف الضباط والأفراد باختصاصات متعددة في كلية الشرطة بدمشق حيث دعا وزير الداخلية اللواء محمد الشعار الخريجين الجدد ليكونوا على قدر المسؤولية.

وأكد اللواء الشعار في كلمة له ضرورة استمرار الخريجين في التأهيل الذاتي ليحافظوا على مهاراتهم ومعارفهم مع التحلي بقواعد الانضباط والشجاعة والنزاهة والأخلاق التي تكفل حماية الوطن والمواطن وتضمن استقراره ومناعته مشيرا إلى أن العلوم والتدريبات والمهارات التي تلقوها تؤهلهم لحمل رسالة الأمن والأمان بكل أمانة وشرف وإخلاص مثنيا على كلية الشرطة وكوادرها من ضباط ومدربين على ما بذلوه من جهود.

ولفت اللواء الشعار إلى أن السوريين مصممون على تحرير كل شبر من اراضيهم وإعادته الى كنف الدولة بفضل بطولات وإنجازات قواتنا المسلحة الباسلة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

من جانبه العميد رضوان دبوره مدير كلية الشرطة بين أن الخريجين تلقوا تدريباتهم الأساسية المقررة وزودوا بالمعرفة العسكرية والعلوم الشرطية والقانونية وخضعوا لتدريبات ميدانية عملية نوعية خاصة على يد مدربين أكفاء بذلوا قصارى جهدهم لإعدادهم إعدادا وطنيا ومسلكيا وعقائديا ليلتحقوا بوحداتهم الشرطية الجديدة ويشاركوا رفاقهم في الدفاع عن تراب الوطن.

وتخلل التخريج عرض عسكري وبيانات عملية أظهرت القدرات والمهارات القتالية التي اكتسبها الخريجون.

حضر التخريج معاون وزير الداخلية وقائدا شرطة دمشق وريفها وبعض مديري الإدارات في وزارة الداخلية.