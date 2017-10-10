تخريج دفعة من طالبات الكلية العسكرية للبنات

في إطار عملية التأهيل و التدريب العسكري المتواصل في صفوف قواتنا المسلحة ، احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات ومن صف الضباط اللواتي أدين فترة التدريب التي تؤهلهن للانخراط في صفوف قواتنا المسلحة وسميت دورتهن باسم الشهيد البطل الملازم أول حسين علي شعبان .

بدء الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار تلاه النشيد العربي السوري ، بعد ذلك جرى عرض عسكري شاركت فيه دورات الكلية ، وألقت العميد مديرة الكلية العسكرية للبنات كلمة أكدت فيها على أهمية دور المرأة في الدفاع عن الوطن إلى جانب مهامها الأخرى في بناء الأجيال، مشيدة بأهمية الخبرات التي اكتسبتها الطالبات المتخرجات ، وقد نوهت مديرة الكلية على ضرورة التواصل مع المستجدات العلمية و التقنية و التعامل مع كل جديد في مجال العلوم العسكرية وبأن يكن مثالاً يحتذى في الانضباط والالتزام .

و شكرت مديرة الكلية جميع المدربين على جهودهم المبذولة التي توجت بإعداد المتخرجات ليكن ضباطاً وصف ضباط حربيين في صفوف قواتنا المسلحة .

بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه و أدت المتخرجات القسم العسكري ثم تلي أمر النجاح و تم توزيع الشهادات على المتخرجات الأوائل .