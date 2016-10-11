تخريج دورة إعداد الكوادر القيادية الحزبية في فرع جامعة تشرين للحزب

تمّ في جامعة تشرين للحزب تخريج الرفاق المشاركين في دورة إعداد الكوادر القيادية التي أقامها مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي في جامعة تشرين بالتعاون مع مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية في اللاذقية وذلك بحضور الرفيق الدكتور لؤي محمد صيّوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب ورئيسي مكتبي الإعداد والثقافة والإعلام الفرعيين في فرع جامعة تشرين الدكتورة ميرنا دلالة وفرع اللاذقية الرفيق سعدالله صافيا وقيادات الشعب والفرق الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية . وألقى الرفيق د.صيوح كلمة في حفل التخريج أكد فيها أن حركة التاريخ تتطلب دائما أن نكون فاعلين وأن نسهم في صناعة الأحداث , وهكذا علمنا البعث خلال مسيرته النضالية, وشدّد على أهمية حضور دورات الإعداد التي تقام بهدف تطوير الشخصية البعثية من خلال الثقافة الحزبية والعامة التي يحصل عليها, وتطوير آلية التفكير والابتعاد عن النمطية , وطرح أفكار بنّاءة ومبادرات تؤدي إلى إحداث تطور إيجابي نوعي في المجتمع.

ووجّه الرفيق الدكتور أمين الفرع التحية لأرواح الشهداء العسكريين والمدنيين وإلى أبطال الجيش العربي السوري متمنياً الشفاء للجرحى والعودة السالمة للمخطوفين مؤكداً أن سورية بفضل هذه التضحيات وصمود شعبنا ودعم حلفائنا الصادقين, وبفضل القيادة الحكيمة والشجاعة للرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد أفشلت المشروع التآمري العدواني الذي خطط له أعداؤها وبدّدت أحلامهم, وهي اليوم لا تزال تقف بكل الشموخ والعنفوان في مواجهتهم ودحر مجموعاتهم الإرهابية حتى يتم القضاء التام عليها وتطهير أرض الوطن من رجسها.

وأوضح الرفيق الدكتور أمين الفرع أن مشاركة الرفيق البعثي في مثل هذه الدورات لا تقل أهمية عن دور جيشنا البطولي في ميادين القتال, لذلك فإنّ المطلوب من الرفيق البعثي أن يحصّن نفسه بالفكر العلمي ويسعى لامْتلاك العقل التحليلي والنقدي الذي يمكّنه من تحليل الأحداث تحليلاً علمياً موضوعياً صحيحاً, ومواجهة التضليل الذي يمارسه الإعلام المعادي, وإفشال ما يخطط له أعداؤنا.

وأشارت الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي إلى الإسهام الفاعل لهذه الدورات في صقل خبرات الرفاق المشاركين بما ينعكس على الارتقاء بمستوى أداء المهام الحزبية .

وألقى الرفيق أحمد بريبداني مدير مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية في اللاذقية كلمة هنّأ فيها الخريجين, وحثّهم على متابعة النضال بالفكر والكلمة الصادقة ,مؤكداً أن قدر البعثي النضال, متسلّحاً بالوعي, وأن من واجبه نشر فكر البعث وقيمه بين الجماهير, وأن يكون قدوة لها في الوطنية والصدق والإخلاص والتضحية وفي كل المواقع التي يعمل أو يتواجد فيها. وطلب من الخريجين أن ينقلوا لرفاقهم ما تركته هذه الدورة من انطباع إيجابي في أذهانهم وأهميتها وفوائدها في بناء الشخصية البعثية القيادية الوطنية.

وألقى الرفيق الدكتور عادل جمول كلمة الخريجين أثنى فيها على المحاضرين وكل من أشرف وساهم بمجهود, ووفّر مستلزمات نجاح هذه الدورة, مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمته قيادة فرع الحزب في الجامعة لهذه الدورة وأكد أهمية أن يمتلك الرفيق البعثي الثقافة الحزبية والعامة والعلمية التي تؤهله لكي يستوعب الأحداث والواقع ويملك عقلاً نقدياً وتحليلياً يمكنه من الرؤية الصحيحة للحقائق, كما أكد باسم الخريجين استمرار النضال والوقوف مع جيشنا الباسل وقيادتنا الحكيمة برئاسة الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد حتى يتم دحر كل المعتدين والإرهابيين وتطهير الوطن منهم.

وفي ختام الحفل قام الرفيق الدكتور لؤي صيوح أمين الفرع والرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة والرفيق سعد الله صافيا وامناء الشعب الحزبية ومدير مدرسة الإعداد الحزبي بتوزيع الشهادات على الخريجين . بعد ذلك توجه الخريجون ترافقهم الرفيقة رئيس مكتب الإعداد الحزبي الفرعي إلى مدينة القرداحة لزيارة ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد ووضعوا إكليلا من الزهر وقرؤوا الفاتحة على روحه الطاهرة وأرواح شهداء الوطن.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة