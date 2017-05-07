تخصص 760 هكتاراً لزراعة البطيخ الأصفر والأحمر في الغاب

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 760 هكتاراً لزراعة محصول البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، وذلك في الأراضي الواقعة تحت إشرافها خلال الموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل الفلاحين على زراعة محصول البطيخ بسبب دورة إنتاجه القصيرة نسبياً وارتفاع ثمنه وانخفاض تكاليف إنتاجه مقارنة بالمحاصيل الأخرى، مبيناً أن أراضي منطقة الغاب تناسب زراعة هذه المحصول.

ولفت زروف إلى أن زراعة البطيخ تتركز ببلدات الريف الشمالي من منطقة الغاب كشطحة وجورين وعين الكروم لامتلاكها المناخ المعتدل وتربتها الجيدة التي تناسب زراعة البطيخ، مشيراً إلى أن مستلزمات الزراعة من بذار وأسمدة ومياه ري متوافرة لزراعة هذا المحصول.

وكانت نسبة تنفيذ الخطة المقررة لزراعة محصول البطيخ خلال الموسم الماضي وصلت إلى نحو 120 بالمئة.