تخصيص أكثر من «7700» هكتارا للمحاصيل الطبية والعطرية في جماة

خصصت مديرية زراعة حماة مساحة 7746 هكتارا لزراعة المحاصيل الطبية والعطرية بنوعيها المروي والبعل للموسم الزراعي الجديد.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمديرية المهندس صفوان كزكز أنه تم تخصيص مساحة 3738 هكتارا للنباتات الطبية والعطرية المروية مقابل 4008 هكتارات لأراضي البعل، مبينا أن أهم هذه النباتات التي تتم زراعتها في منطقة حماة هي حبة البركة واليانسون والكمون والكزبرة والشمرة والزعتر.

ولفت كزكز إلى أن زراعة النباتات الطبية والعطرية تشهد إقبالا كبيرا من قبل الفلاحين نظرا لأرباحها المجزية بسبب غلاء ثمنها والإقبال على شرائها.