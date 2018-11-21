تخصيص ثلاثة حقول إرشادية لزراعة القمح في الغاب

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة ثلاثة حقول إرشادية لزراعة محصول القمح للموسم الزراعي الحالي.

وبين المهندس أديب بنود مدير الموارد البشرية والإرشاد الزراعي في الهيئة أنه ستتم زراعة خمسة دونمات في كل حقل إرشادي وفق آلية تضمن تحقيق إنتاج أعلى من القمح بأقل تكلفة، مبيناً أن الغاية من زراعة الحقول الإرشادية تطبيق تقانات جديدة في عملية زراعة هذا المحصول الاستراتيجي يستفيد منها الفلاح في السنوات المقبلة.

ولفت بنود إلى أن تجارب زراعة الحقول الإرشادية بمحصول القمح في أراضي الهيئة خلال السنوات الماضية كانت ناجحة وحققت وفراً اقتصادياً جيداً بالنسبة لأراضي الغاب الزراعية.

وتتضمن خطة هيئة تطوير الغاب زراعة 60134 هكتارا بمحصول القمح خلال الموسم الحالي.