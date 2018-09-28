تخصيص جرحى الجيش بالطوابق الأرضية في مشروعـــي السكن الشــبابي والعمالــي

دمشق- محمد زكريا:

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يقضي بإعطاء الأفضلية لجرحى الحرب من عناصر الجيش والقوات المسلحة المصابين بعجز لا تقل نسبته عن 80 بالمئة المكتتبين في مشروعي السكن الشبابي والعمالي بالتخصص في الطوابق الأرضية، وفي حال عدم كفاية المساكن الواقعة في الطوابق الأرضية المطروحة للتخصيص يجوز التأجيل إلى التوزيع اللاحق، ويخصصون بالطريقة ذاتها.

وينصّ القرار على أن تقوم المؤسسة العامة للإسكان بإرسال قوائم المرشحين المخصصين في كل تخصيص إلى الجهة المختصة في وزارة الدفاع ليصار إلى تحديد المصابين بنسبة عجز تبلغ 80 بالمئة وأكثر من هذه القوائم، وتوافى المؤسسة بقائمة اسمية لهم معتمدة أصولاً متضمنة بياناتهم الشخصية ونسبة العجز لكل منهم، وأضاف: تنظم المؤسسة جدولاً بأسماء جرحى الحرب المشمولين بهذا القرار استناداً إلى القائمة، وفي حال استنكافهم أو عدم رغبتهم بالاستفادة من أحكامه يحتفظ المشمولون بهذا القرار بتسلسل أفضلياتهم.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أواخر الشهر الماضي على تخصيص المساكن الواقعة في الطوابق الأرضية في مشروعي السكن الشبابي والعمالي لجرحى الحرب من عناصر الجيش والقوات المسلحة المكتتبين على هذين المشروعين، وذلك بهدف تقديم المساعدة لهم نظراً لأوضاعهم الصحية.