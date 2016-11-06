تخصيص «1400» هكتار للبطاطا الربيعية و«1200» للخضار الشتوية بحمص

بلغت مساحة الاراضي المقرر زراعتها بمحصول البطاطا الربيعية ضمن خطة مديرية زراعة حمص للموسم الحالي 1492 هكتارا وللخضار الشتوية 1208 هكتارات وللذرة البيضاء البعلية 55 هكتارا مقابل 318 هكتارا للذرة الصفراء المروية.

وبين رئيس قسم الاحصاء في مديرية زراعة حمص المهندس احسان الطحش أن خطة المحاصيل المروية تشمل ايضا زراعة 406

هكتارات بالفول السوداني و 169 هكتارا بالبصل الاحمر و215 هكتارا بفول الصويا و167 هكتارا بالتبغ و 207 هكتارات بالبندورة الصيفية و 84 هكتارا بالبطيخ و339 هكتارا بالفول.

يذكر ان زراعة المحاصيل الرئيسة من قمح وشعير بمحافظة حمص بدأت الشهر الماضي مع بداية هطول الامطار خاصة بالنسبة للمحاصيل البعلية.